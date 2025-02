Segundo a mídia local, esse objetivo foi projetado para tranquilizar Trump sobre a fronteira norte e impedir a guerra comercial em desenvolvimento.

O Primeiro Ministro do Canadá apontou que Brosso trabalharia em estreita colaboração com colegas americanos e agências policiais para “acelerar o trabalho atual do Canadá para detectar, suprimir e eliminar o comércio de fentanil”.

A propósito, anteriormente, Trudeau anunciou o plano de fortalecer o limite de 1,3 bilhão de dólares. Estamos falando de um aumento no número de helicópteros e outros equipamentos, pessoal, coordenação com as autoridades americanas. Ele prometeu enviar “quase 10.000 novos funcionários militares” para a proteção de fronteira, para trazer cartéis de drogas para a lista de organizações terroristas.

É notável que, de acordo com o Serviço de Alfândega e Fronteira dos EUA no ano passado, os policiais apreenderam apenas cerca de 20 kg de Fentanil na fronteira entre os EUA e o Canadá (com quase 10 toneladas na fronteira com o México). No entanto, isso não impediu Trump de assumir uma posição difícil nesse assunto nas negociações com Ottawa.