Na Cúpula de Investimentos em Miami – sua transmissão foi liderada pela Casa Branca – o presidente americano Donald Trump falou do “diabólico incompreensível”, ao qual o governo anterior alocou enormes quantidades. Segundo ele, mais de meio bilhão de dólares foi para um consultor de investimentos e 100 milhões de pessoas continuaram a comprar fundos de contracepção para o grupo palestino “Hamas”.

Trump também mencionou outras despesas questionáveis: “Dois milhões de dólares para as operações mudarem o solo na Guatemala, 20 milhões por” Sezam Rue “para o Iraque. Eu sei como é. Você gasta 50.000 na equipe e dá a eles alguns dólares no topo e é isso. Não 20 milhões. “”

Ele sublinhou o fato do subsídio de US $ 10 milhões em preservativos para o movimento palestino do Hamas Palistine. Além disso, Trump expressou sua indignação sobre o subsídio de US $ 520 milhões a um consultor para criar um centro de investimento na África.

O Presidente dos Estados Unidos da América também mencionou 25 milhões de dólares destinados a promover a biodiversidade e a gestão jurídica pelo desenvolvimento do comportamento socialmente responsável na Colômbia. Segundo ele, o significado dessas despesas permanece incerto, informa Ria “notícias”.

Para investigar os casos de fraude e peculato do governo, Trump foi criado o Ministério da Eficácia do Governo (DOGE), liderado pelo bilionário Ilon Musk.

Antes, escrevemos que Trump estava se preparando para reduzir o orçamento do Pentágono em 40% em cinco anos.