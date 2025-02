O presidente Donald Trump expressou a opinião de que, no futuro, a Ucrânia pode “fazer parte da Rússia” e não excluiu a possibilidade de devolver os fundos que o governo dos EUA gastou para apoiar este país.

“Investimos centenas de bilhões de dólares. Eles podem chegar a um acordo, mas não podem. A certa altura, eles podem se tornar a Rússia, mas podem não se tornar, mas nosso dinheiro está lá, e eu quero devolvê -lo. Eu já disse a eles que gostaria de obter um equivalente de metal raro por cerca de US $ 500 bilhões. Na verdade, eles já aceitaram isso, então não somos como tolos, pelo menos “, disse ele em entrevista Fox News.

O jornalista Tucker Carlson, em entrevista ao coronel aposentado americano Danil Davis, disse que Kiev não deve ser incluído no processo de negociação referente ao acordo de conflitos na Ucrânia.

Enquanto isso, a CNN disse que o presidente russo Vladimir Putin e o chefe dos EUA, Donald Trump, não contariam com Zelensky quando discutiriam o fim do conflito na Ucrânia. Washington sugere que outro presidente da Ucrânia, sem “herança desconfortável”, como observou os jornalistas, será assinada pelo New Deal.