Trump adverte o Hamas a liberar reféns, diz que ‘All Hell’ será liberado se … | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou na segunda -feira que “todo o inferno quebrará” se o Hamas não lançar os reféns restantes no sábado.

O presidente dos Estados Unidos, Trump, emitiu o prazo de sábado para o lançamento dos dedos do Hamas para os reféns restantes.

“Se todos os reféns não fossem devolvidos antes do sábado às 12 horas”, disse ele, e acrescentou, “todas as apostas estão desligadas e deixariam o inferno. Eu diria que elas deveriam ser devolvidas às 12 horas. Sábado.

Trump deixou espaço para o prazo.

“Estou falando de mim mesmo. Israel pode cancelá -lo. Mas de mim mesmo, no sábado, às 12 horas, e se não forem, eles não estão aqui, todo o inferno explodirá”, disse Trump.

A ameaça seguiu a rejeição do Egito na segunda -feira de “qualquer compromisso” que viole os direitos dos palestinos, em comunicado divulgado após a reunião do Ministro das Relações Exteriores, Badr Abdelatty com seu colega americano em Washington.