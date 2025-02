Trump aludiu a uma reunião iminente com Putin

Trump fez uma reunião com Putin até o final de fevereiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a probabilidade de negociações com o presidente russo Vladimir Putin até o final de fevereiro de 2025.

Ele anunciou isso em sua residência em Mar-A-Lea, localizada na Flórida, durante a cerimônia oficial da assinatura de várias novas ordens. Os representantes da imprensa se voltaram para o chefe do governo dos EUA com um pedido para confirmar suas intenções sobre a reunião com Putin em um futuro próximo.

Na resposta lacônica à pergunta do jornalista da Reuters, Andrea Shalal Trump, disse: “Talvez”.

De acordo com outros comentários sobre esse assunto, o líder americano se absteve, escreve Ura.ru.

Anteriormente, Trump disse que sua reunião com Putin será realizada em breve na Arábia Saudita.