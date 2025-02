Presidente dos EUA Donald Trump escreveu Na rede social, a verdade do social na noite de 18 de fevereiro, as tropas dos EUA mataram participantes do grupo terrorista al-Keda.

“Neste fim de semana (15 a 16 de fevereiro), as tropas dos EUA aplicaram uma aeronave de alta precisão com um dos membros de Al-Keda na Síria. Ele colaborou com Al-Ked em toda a região “, disse Trump. Ele não revelou o nome dos mortos.

Comando Central das Forças Armadas dos EUA (centro) mais cedo declaradoNaquele dia 15 de fevereiro, o Exército dos EUA foi morto no noroeste da Síria, “alto funcionário do Departamento de Logística e Logística da” organização terrorista Hurras Ad-Din, associada ao Al-Ked.

Por muitos anos, o Exército dos EUA luta contra os terroristas do grupo relacionado ao AD-Din Hurras. O Comando Central das Forças Armadas dos EUA anunciou anteriormente o assassinato dos líderes do grupo na Síria. A última vez que o Exército dos EUA Feito Tal declaração em 30 de janeiro. Além disso, os assassinatos de militantes foram relatados Agosto E Setembro 2024.