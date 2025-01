“Hoje também assinei um decreto para confiar ministérios de defesa e segurança interna para preparar a instituição para 30 mil cadeiras em Guantánamo”, anunciou o chefe da Casa Branca.

Segundo ele, eles terão ‘as inferiores mais perigosas dos criminosos’.

No dia da inauguração de 20 de janeiro, em seu primeiro discurso como o 47º presidente dos Estados Unidos, Trump prometeu interromper imediatamente a penetração de imigrantes ilegais no território americano e iniciar a extração de milhões de migrantes.

Ele também introduziu um regime nacional de emergência em conexão com a situação na fronteira sul dos Estados Unidos.

O novo governo pretende continuar trabalhando para identificar e expulsar os migrantes que violaram as leis dos Estados Unidos, e as agências policiais receberam poderes extras para acelerar a implementação da política de migração do presidente.

Uma prisão para terroristas internacionais baseada em Guantánamo foi fundada após os ataques em 11 de setembro de 2001. Representantes de várias organizações internacionais, incluindo os especialistas da OSCE e da ONU, pediram repetidamente às autoridades americanas que fechassem a prisão por causa do fato de que muitos prisioneiros Foram mantidos sem julgamento e foram torturados.