Trump anunciou seu desejo de se encontrar com Putin o mais rápido possível

“Eu sei que ele quer se reunir, e vou me encontrar muito em breve. Eu teria feito isso antes, mas você sabe, você tem que assumir o cargo primeiro. Para certas coisas é realmente necessário”, disse o líder eleito dos EUA. . disse.

Anteriormente, o Conselheiro de Segurança Nacional da futura administração dos EUA, Mike Walz, anunciou os preparativos para uma possível reunião entre o presidente eleito dos EUA e o líder russo. Ele também observou que um telefonema entre Putin e Trump poderia ocorrer num futuro próximo.

O secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov, comentando a possibilidade de negociações com o presidente eleito dos EUA, disse que até o momento não há preparação substantiva para as negociações entre Putin e Trump.

Lembramos que a posse do recém-eleito presidente dos EUA, Donald Trump, acontecerá no dia 20 de janeiro.