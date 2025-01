O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que imediatamente após sua posse iria “impedir a invasão através da fronteira sul”. Isto é relatado por RIA Novosti.

Além disso, o 47º Presidente dos Estados Unidos disse que após assumir o cargo pretende tomar uma ação prioritária adicional: desbloquear a produção de petróleo nos Estados Unidos.

Recorde-se que a posse do novo dono da Casa Branca terá lugar em Washington no dia 20 de janeiro. De acordo com informações não oficiais da sua comitiva, Trump pretende assinar cerca de cinquenta ordens executivas no primeiro dia da sua presidência.

Anteriormente, MK informou que a família Trump agora possui duas criptomoedas.