Trump apresentou as importações de importações da China, Canadá e México. Em Ottava e na Cidade do México anunciaram as tarifas de retorno

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a introdução de 25 % das tarefas sobre a importação de mercadorias do Canadá e do México e 10 % para importar da China.

Em um documento publicado no site da Casa Branca especificadoIsso comparado aos colchetes de energia do Canadá, uma tarifa mais baixa será aplicada – 10%. A introdução de tarifas é explicada nela pela necessidade de “forçar o México, o Canadá e a China a cumprir suas promessas de que eles impedirão a imigração ilegal e interromperão o fluxo de fentanos venenosos e outras drogas” nos Estados Unidos.

Presidente do México Claudia Sheinbaum em resposta Ela disseEnviar seu ministro da economia “para implementar o Plano B, que inclui tarifas e não -Tarif medidas em defesa dos interesses do México”. Ela acrescentou que os problemas foram resolvidos “não pela introdução de tarifas, mas por negociações e diálogo” e convidou Trump para criar um grupo de trabalho com a participação de especialistas no campo da saúde e segurança pública.

Primeiro -ministro canadense Justin Trudeau também anunciado Sobre a introdução da retaliação de 25 % das tarefas dos Estados Unidos no valor de até US $ 155 bilhões. Álcool, produtos, roupas, sapatos, dispositivos domésticos, móveis, madeira e muito mais estarão sujeitos a tarifas. Trudo acrescentou que as ações de Trump “nos dividiram e não unidas” e lembraram que as tropas canadenses lutaram com americanos no Afeganistão e ajudaram durante as crises.

O Ministério do Comércio chinês disse que a introdução de tarefas é uma “violação séria” das regras da Organização Mundial do Comércio e prometeu registrar um apelo à OMC para aceitar “contramedidas relevantes”. O que será – não especificado. No Ministério das Relações Exteriores da China, os deveres foram chamados de “irrestrutivos”.