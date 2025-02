Trump aprova a extradição dos ataques terroristas de 11/12 de Mumbai acusado de Tahawwur Rana para a Índia | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta -feira a extradição do ataque terrorista de Mumbai 26/11 acusou Tahawwur Rana para a Índia e disse que enfrentará justiça.

Ele fez o anúncio durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro -ministro Narendra Modi após sua reunião bilateral.

“Tenho o prazer de anunciar que meu governo aprovou a extradição de um dos conspiradores (Tahawwur Rana) e uma das pessoas muito más do mundo, tendo a ver com o horrível ataque terrorista de Mumbai para enfrentar a justiça na Índia. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Voltará à Índia para enfrentar a justiça “, disse Trump.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse no mês passado que está avaliando as próximas etapas em relação à extradição de Tahawwur Rana para a Índia.

Um porta -voz do Departamento de Estado disse à ANI que os Estados Unidos há muito apoiam os esforços da Índia para levar justiça aos autores do caso de ataques de Mumbai 26/11 “.

Em vista da recente decisão da Suprema Corte e, de acordo com a lei dos EUA, o Departamento de Estado está avaliando as próximas etapas neste caso, de acordo com o comunicado.

“Há muito que apoiamos os esforços da Índia para garantir que os autores dos ataques terroristas de Mumbai na frente da justiça”, acrescentou o comunicado.

Respondendo a consultas em uma entrevista coletiva na semana passada, o secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, havia dito que a Índia está em contato com as autoridades dos EUA para extradição de sapos.

“Na extradição de Tahawwur Rana, de desenvolvimentos recentes, estaria ciente de que ele esgotou todas as rotas legais nos Estados Unidos com a Suprema Corte dos Estados Unidos também descartando seu recurso e, portanto, agora estamos em contato com os EUA As autoridades para trabalhar na logística de sua rendição às autoridades indianas “, disse Misri.

O empresário de origem do Paquistão, Tahawwur Hussain Rana, foi condenado por seu papel nos ataques de 26/11 contra Mumbai.

Os conspiradores de Rana incluíram David Headley, que se declarou culpado e cooperou contra o sapo.

Em 21 de janeiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos negou um pedido de uma ordem certioari apresentada por Rana, buscando evitar sua extradição para a Índia. A petição, apresentada em novembro de 2024, foi contra uma ordem anterior de um tribunal inferior que decidiu a favor de sua extradição. Uma ordem judicial de certioari é um documento legal que permite a um tribunal superior revisar um caso de um tribunal inferior.

Os ataques de 26/11 resultaram na morte de 174 pessoas, incluindo 20 membros do pessoal de segurança e 26 estrangeiros, e mais de 300 ficaram feridos nos horríveis ataques que ocorreram no Taj Hotel em Mumbai em 26 de novembro de 2008.

Em seus comentários, o presidente Trump elogiou o “vínculo especial” entre os Estados Unidos e a Índia, disse que ambas as nações também estão anunciando o quadro para fortalecer os laços.

“Estou muito satisfeito por receber o primeiro -ministro Modi na Casa Branca. Passamos muito unido e Índia: as democracias mais antigas do mundo do mundo hoje.

Em outro grande anúncio, o presidente Trump disse que os Estados Unidos aumentarão suas vendas militares para a Índia e abrirão o caminho para fornecer combatentes furtivos da F35. Ele também reafirmou o compromisso com a associação Quad de manter a paz e a tranquilidade na região indo-pacífica.

“A partir deste ano, aumentaremos as vendas militares para a Índia por muitos bilhões de dólares. Também estamos abrindo caminho para fornecer à Índia os lutadores furtivos F35. Em 2017, minha administração reviveu e revitalizou o Security Association Quad … Prime Prime O ministro e eu reafirmamos a forte cooperação entre os Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, e é realmente crucial manter paz, prosperidade e tranquilidade no Indo-Pacífico “, disse Trump.

O presidente dos Estados Unidos também anunciou acordos sobre o contrato de importação de energia e as rotas comerciais.

“O primeiro -ministro e eu também chegamos a um importante acordo sobre energia que garantirá que os Estados Unidos sejam o principal fornecedor de petróleo e gás natural para a Índia, esperançosamente, o fornecedor número um. Em desenvolvimento inovador para a indústria nuclear dos unidos Estados, a Índia também é leis de reformas para receber a tecnologia nuclear americana, que está no mais alto nível do mercado indiano “, disse Trump.

“Concordamos em trabalhar juntos para ajudar a construir uma das maiores rotas comerciais ao longo da história. Ele será executado da Índia para Israel para a Itália e prosseguirá com os Estados Unidos, conectando nossos parceiros, estradas, ferrovias e cabos submarinos. É um Grande desenvolvimento “, acrescentou.