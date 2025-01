Trump, aqui está a ‘primeira agenda’: "Sobre as deportações de imigrantes ilegais"

(Adnkronos) – Deportações imediatas de imigrantes ilegais e viagens para a Califórnia. Donald Trump tomará posse como presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro e deixará a sua marca com um número “recorde” de ações executivas na primeira semana do seu mandato. É o presidente quem ilustra a primeira página do seu programa, poucas horas depois da tomada de posse no Capitólio, numa entrevista telefónica à NBC News. Trump anuncia um discurso sob a bandeira da “unidade e força”, com passagens que incluem “até a palavra honestidade”. Porque você tem que tratar as pessoas com justiça. Não basta simplesmente dizer: “Oh, tudo ficará bem”. Passamos por um inferno com essas pessoas durante quatro anos”, disse ele, referindo-se à administração de Joe Biden. “E então algo precisa ser feito a respeito. Você não pode deixar isso acontecer, não podemos permitir”

A tomada de posse acontecerá ‘dentro de casa’, dentro do Capitólio: frio demais para uma cerimônia ao ar livre. “Acho que tomamos a decisão certa. A previsão do tempo parecia muito ruim em termos de frio, e acho que teria sido perigoso para muitas pessoas, para a multidão e tudo mais. Agora ficaremos muito confortáveis”.

Após a cerimônia os trabalhos serão iniciados. No topo da agenda, como ficou bastante claro durante a campanha eleitoral, estão as deportações de imigrantes ilegais. “Vai começar imediatamente, muito em breve. Não posso dizer de quais cidades vai começar, porque a situação está evoluindo. E não creio que diremos quais cidades são. Vocês verão imediatamente”, afirma. “Precisamos tirar os criminosos do nosso país e acho que você concordará com isso – não sei como alguém poderia discordar disso.” O presidente ficará dependente de ordens executivas após tomar posse. Não há indicação precisa do número, mas Trump fala num número “recorde” de mais de 100. Temos um número recorde de documentos que assinarei após o discurso.

Trump está considerando congelar a proibição do TikTok nos EUA por 3 meses, confirmado pela Suprema Corte. “Acho que essa seria definitivamente uma opção que consideraríamos. A prorrogação de 90 dias é algo que provavelmente será feito porque é apropriado. Temos que olhar para isso com cuidado. É uma situação muito importante”, disse Trump. dizer. “Se eu decidir fazê-lo, provavelmente anunciá-lo-ei na segunda-feira”, acrescenta o presidente, que também manteve contacto telefónico com o presidente chinês, Xi Jinping, na sexta-feira.

A primeira semana no cargo poderá ser marcada por uma viagem à Califórnia, ao distrito de Los Angeles devastado pelo fogo. “Vamos pedir que a água flua do norte da Califórnia para o sul da Califórnia”, disse ele, referindo-se à gestão das barragens. “Eu queria ir na ‘sexta-feira’, mas pensei que seria melhor fazê-lo como presidente. Agora é um pouco inapropriado, infelizmente”, diz ele.

A entrevista ocorre poucas horas depois da entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza. O Acordo Israel-Hamas será mantido? “Veremos em breve, será melhor se aguentar.” Ele revela ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que lhe disse para “continuar fazendo o que você tem que fazer. ‘Faça o que você tem que fazer. Queremos que tudo isso acabe, mas continue fazendo o que você tem que fazer'”, disse Trump, que disse “Em breve nos encontraremos com Netanyahu.

O presidente eleito sublinha que “os Estados Unidos devem ser respeitados novamente, e rapidamente. Mas respeito é a palavra mais importante que uso.” Em suma, “se nos respeitarem” o acordo “será válido. Se eles não nos respeitarem, o inferno vai explodir.”