Trump, aqui está quem foi pego em seu evento privado: dois nomes sensacionais

Elon Musk e Jeff Bezos estiveram entre os principais convidados do jantar que antecedeu a posse do presidente eleito Donald Trumprealizado domingo no National Building Museum em Washington. O fundador da Amazon e dono da Tesla e da SpaceX, os dois homens mais ricos do mundo, trocaram uma conversa cordial. O político Robert F. Kennedy Jr., o genro de Trump, Jared Kushner, e o vice-presidente eleito JD Vance também participaram do evento privado na véspera da posse do líder republicano. A cerimônia acontecerá no interior do Capitólio na segunda-feira, 20 de janeiro, dadas as temperaturas congelantes que atingem a capital.

