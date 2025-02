Trump assina a ordem de se aposentar do Conselho de Direitos Humanos da ONU, interromper o Fundo para UNRWA | Notícias do mundo

O presidente Donald Trump anunciou na terça -feira que os Estados Unidos se retirarão da principal agência de direitos humanos da ONU e não retomarão fundos para a agência da ONU, ajudando os refugiados palestinos.

Os Estados Unidos deixaram o Conselho de Direitos Humanos com sede em Genebra no ano passado e parou de financiar a agência que participou dos refugiados palestinos, conhecidos como UNRWA, depois que Israel o acusou de abrigar os militantes do Hamas que participaram da surpresa em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que a UNRWA nega.

O anúncio de Trump ocorreu no dia em que ele se encontrou visitando o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, cujo país há muito tempo acusou o corpo de direitos e o gatilho de vieses contra Israel e anti -semitismo.

As ordens executivas de Trump também exigem uma revisão da participação dos EUA na organização educacional, científica e cultural da ONU com sede em Paris, conhecida como UNESCO, e uma revisão dos fundos dos EUA para as Nações Unidas à luz de “disparidades selvagens nos níveis de financiamento entre diferentes países . Os Estados Unidos, com a maior economia do mundo, pagam 22 % do orçamento operacional regular da ONU, com a China o segundo maior contribuinte.

“Sempre senti que a ONU tem um enorme potencial”, disse Trump a jornalistas no Salão Oval. “Não cabe a esse potencial neste momento. … eles têm que agir juntos. e quase preferiu “. Antes do anúncio de Trump, o porta -voz da ONU Stephane Durric reiterou a importância dos direitos humanos e do Conselho da UNRWA na prestação de” serviços críticos aos palestinos. 2018. Seu embaixador na ONU naquela época, Nikki Haley, acusou o Conselho de Besgo Crônico contra Israel “e apontou o que ela disse que eram usuários de direitos humanos entre seus membros.

O presidente Joe Biden renovou o apoio ao Conselho de Direitos Humanos, e os Estados Unidos conquistaram um assento na agência de 47 nações em outubro de 2021. Mas o governo Biden anunciou no final de setembro que os Estados Unidos não buscariam um segundo mandato consecutivo.

A ordem de Trump na terça -feira tem pouco efeito concreto porque os Estados Unidos não são mais um membro do conselho, disse o porta -voz do Conselho de Pascal Sim. Mas, como todos os outros países membros da ONU, os Estados Unidos têm automaticamente o status informal do observador e ainda terão um assento na câmara redonda do Conselho no complexo da ONU em Genebra.

A UNRWA foi criada pela Assembléia Geral da ONU em 1949 para prestar assistência aos palestinos que fugiram ou foram expulsos de suas casas antes e durante a guerra árabe-israelense de 1948 que se seguiram ao estabelecimento de Israel, bem como seus descendentes. Ele fornece ajuda, educação, assistência médica e outros serviços para cerca de 2,5 milhões de palestinos em Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, além de 3 milhões a mais na Síria, Jordânia e Líbano.

Antes dos ataques do Hamas em 7 de outubro, a UNRWA dirigiu escolas para os 650.000 crianças de Gaza, bem como nos centros de saúde, e ajudou a fornecer ajuda humanitária. Ele continuou a prestar atenção médica e tem sido essencial para a entrega de alimentos e outra ajuda para os palestinos durante a guerra.

O primeiro governo de Trump suspendeu os fundos para a UNRWA em 2018, mas Biden o restaurou. Os Estados Unidos foram os maiores doadores da agência, fornecendo US $ 343 milhões em 2022 e US $ 422 milhões em 2023.

Durante anos, Israel acusou a UNRWA de preconceitos antiisraeli em seus materiais educacionais, que a agência nega.

Israel alegou que 19 dos funcionários da UNRWA em Gaza participaram de ataques do Hamas. Eles terminaram esperando uma investigação da ONU, que descobriu que nove poderiam estar envolvidos.