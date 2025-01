Trump assina a ordem executiva para desclassificar arquivos do assassinato de JFK | Notícias do mundo

WASHINGTON: O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que busca desclassificar arquivos sobre os assassinatos do presidente John F. Kennedy, o senador Robert F. Kennedy e o líder dos direitos civis Martin Luther King Jr.

Ao afirmar que as famílias das vítimas e o povo americano merecem saber a verdade sobre esses assassinatos, a ordem executiva ordena que o diretor de inteligência nacional apresente um plano dentro de 15 dias para a “liberdade total e completa” de todos os assassinatos de John F. Kennedy. Arquivos.

Ele também ordena que o diretor nacional de inteligência revise imediatamente os assassinatos de Robert F. Kennedy e Martin Luther King Jr. e apresente um plano para sua liberação total e completa dentro de 45 dias.

“Esse é um grande problema. Muitas pessoas esperam por anos, por décadas. E tudo será revelado”, disse Trump a jornalistas no Salão Oval, onde assinou a ordem executiva.

Esta ordem executiva declarou que a retenção contínua dos registros de John F. Kennedy estava devida por um longo tempo e não é de interesse público.

“Embora nenhuma lei do Congresso ordene a disseminação de informações relacionadas aos assassinatos do senador Robert F. Kennedy e reverendo Dr. Martin Luther King, Jr., determinei que a disseminação de todos os registros em posse do governo federal relacionado a cada um deles Desses “desses assassinatos também é de interesse público”, disse Trump na ordem.

Fazer os arquivos do assassinato do presidente John F. Kennedy fazia parte das promessas de campanha eleitoral de Trump. Em várias ocasiões, ele prometeu publicar os arquivos da JFK, afirmando especificamente em junho de 2024 que ele “desde o início”.

“Quando voltar à Casa Branca, desclassificarei e abrirei todos os documentos relacionados ao assassinato de JFK. Eles passaram 60 anos, é hora de o povo americano saber a verdade!” Trump havia dito.