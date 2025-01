Trump assinou um decreto sobre a luta contra o anti -semitismo e ameaçou deportar estudantes que participam da falta de protestos

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto sobre a luta contra o anti -semitismo e prometeu deportar estudantes que não são cidadãos americanos e outras pessoas que participaram dos protestos desaparecidos.

No decreto, publicado O site da Casa Branca diz que o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, causou uma “onda sem precedentes de discriminação anti -semita, vandalismo e violência” nos campi universitários e estudantes judeus enfrentam intimidação, perseguição, ameaças e ataques físicos.

O regulamento prescreverá os chefes de ministérios e departamentos federais dentro de 60 dias para desenvolver novos fundos que poderiam ser usados ​​para combater o anti -semitismo. As universidades também incentivarão estudantes e funcionários estrangeiros que podem ser considerados terrorismo anti -semita ou acompanhante para que você possa conduzir uma investigação ou deportá -los em comparação com essas pessoas.

Na folha de votação por um decreto que ler Reuters, Trump ameaçou deportar estudantes que apoiaram protestos perdidos. “Avertemos todos os estrangeiros que vivem no país e nos juntamos aos protestos em apoio à Jihad: 2025. Nós o encontraremos e deportaremos você. Também abolirei rapidamente os vistos de estudantes de todos os fãs do Hamas nos campi da universidade, que, mais do que nunca, estão cheios de radicalismo “, diz a votação.