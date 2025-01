Trump ataca Biden e inúmeras políticas durante a primeira entrevista desde que assumiu o cargo

NÓS Presidente Donald Trump lançou ataques na quarta-feira contra seu antecessor, Joe Bidene políticas que abrangem respostas estaduais a desastres, migração e a proibição nacional do TikTok em sua primeira entrevista à mídia desde que retornou à Casa Branca esta semana.

Trump acusou Biden de “permitir” que nações estrangeiras enviassem criminosos para os Estados Unidos, incluindo a Venezuela, que ele disse ser “um grande abusador”, e para o Congo.

“Foi um grave erro de bom senso permitir a entrada de pessoas. E penso que o número é de 21 milhões de pessoas, e uma grande percentagem delas são criminosas em todo o mundo”, disse Trump numa entrevista à Fox News.

“Estamos pensando na América do Sul. É muito mais do que a América do Sul, mas Biden esvaziou todas as prisões do nosso país, permitindo que isso acontecesse. acontecendo, mas quem iria querer isso?”, acrescentou.

Os comentários foram feitos depois que Trump assinou uma série de ordens executivas que fazem parte de sua campanha contínua contra a imigração para os Estados Unidos. Até agora, as directivas fecharam a fronteira sul dos EUA, suspenderam o reassentamento de refugiados e enviaram cerca de 1.500 soldados para a fronteira EUA-México.

Trump minimizou as perspectivas de o governo chinês explorar os dados pessoais dos americanos do TikTok, perguntando retoricamente “é tão importante para a China espionar os jovens, as crianças e assistir a vídeos malucos?”

“Eles fabricam seus telefones, computadores e muitas outras coisas. Isso não é uma ameaça maior?” disse.

O TikTok foi reinstaurado, talvez temporariamente, em todo o país no domingo, depois que o aplicativo foi encerrado antes do prazo imposto pela lei dos EUA para que o serviço de vídeos curtos fosse vendido por sua controladora com sede na China ou banido nos Estados Unidos.

O seu destino final permanece incerto. A lei foi aprovada com amplo apoio bipartidário em meio a preocupações contínuas sobre a plataforma popular.

Trump levantou várias propostas controversas, incluindo o desmantelamento da FEMA, a agência de resposta a desastres do governo federal, dizendo que preferiria fornecer o seu financiamento diretamente aos estados. O presidente disse que a FEMA “é uma discussão completamente diferente, porque tudo o que faz é complicar tudo. A FEMA não tem feito o seu trabalho nos últimos quatro anos”.

Trump disse ainda que “talvez tenha que” cortar o financiamento federal para jurisdições, incluindo estados e cidades, que se recusam a cooperar com as autoridades federais de imigração enquanto ele tenta reprimir a migração indocumentada. Ele apontou, em particular, a Califórnia, o estado mais populoso e rico do país, como o principal alvo de qualquer esforço desse tipo.

O presidente também reiterou sua promessa de divulgar os registros do FBI relacionados ao assassinato do presidente John F. Kennedy, dizendo que “irá divulgá-los imediatamente” depois de não ter feito isso durante seu primeiro mandato devido à oposição de altos funcionários, incluindo seus ex-presidentes. Secretário de Estado, Mike Pompeo.