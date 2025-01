Trump atinge a Índia, China como ‘tremendas taxas de taxas’, promete o modelo econômico ‘America First’ | Notícias do mundo

Na terça -feira, na aposentadoria dos republicanos da Câmara dos Deputados na Flórida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou a Índia, a China e o Brasil como “tremendas (s) (s)” e prometeu impor tarifas para proteger os interesses Americanos. Trump declarou: “Não vamos deixar isso acontecer por mais tempo, porque vamos colocar primeiro para os Estados Unidos”, desenhando aplausos da multidão.

‘America First’ e Tarifa Plans

Falando sobre o modelo econômico de seu governo, Trump enfatizou uma estratégia para impor tarifas a países estrangeiros, particularmente aqueles que reivindicaram “maus danos” aos Estados Unidos. “A China é uma taxa tremenda, e a Índia, o Brasil e muitos outros países. (Mas) não vamos deixar isso acontecer mais “, disse Trump.

O presidente também explicou sua visão de um “sistema muito justo” para enriquecer a economia dos Estados Unidos, tributando países estrangeiros em vez de seus próprios cidadãos. “Em vez de tributar nossos cidadãos para enriquecer outros países … atingiremos e tocaremos países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos”, afirmou.

Ele também acrescentou que empresas estrangeiras, incluindo as da Índia, precisariam “construir sua fábrica aqui nos Estados Unidos” para evitar altas taxas.

Impacto nas nações da Índia e BRICS

Os comentários de Trump seguem as notícias de uma possível reunião com o primeiro -ministro indiano Narendra Modi em Washington no próximo mês. Embora não esteja claro se as tarifas foram discutidas durante seu recente telefonema, a posição difícil de Trump na Índia não é nova. Durante sua campanha, ele se referiu à Índia como um “grande agressor” nas práticas comerciais.

O presidente também criticou o BRICS (Índia, China, Brasil e outros, considerando as alternativas ao dólar americano como uma moeda comum. Ele insinuou para impor “100 % das taxas” para combater esses movimentos, reiterando sua intenção de manter os Estados Unidos em O Centro de Comércio Global.

Tarifas para aumentar a fabricação

Trump anunciou planos de impor tarifas a aço, alumínio, cobre e outros materiais essenciais para o Exército dos EUA, enfatizando a necessidade de revitalizar a fabricação dos Estados Unidos. “Houve um tempo em que fizemos um navio por dia. Agora não podemos … não sabemos o que diabos estamos fazendo “, lamentou ele, pedindo o retorno da produção ao solo americano.

Sob seu modelo ‘America First’, Trump argumentou que as tarifas mais altas em bens importados trariam empregos e fábricas para os Estados Unidos. “À medida que as tarifas aumentam em outros países, os impostos sobre trabalhadores e empresas dos EUA diminuem, e o número de empregos e fábricas em massa voltará para casa”, disse ele.

Tarifas como uma arma política

Trump também destacou um incidente recente na Colômbia, onde o país sul -americano inicialmente se recusou a aceitar um avião que transportou imigrantes deportados. Depois de enfrentar uma ameaça tarifária de 25 %, o presidente colombiano Gustavo Petro deu. Trump descreveu isso como um exemplo claro dos Estados Unidos, afirmando seu domínio, dizendo: “Os eventos de hoje deixam o mundo claro que os Estados Unidos são respeitados novamente”.

A porta -voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, ecoou esse sentimento, alegando que o resultado mostrou o sucesso das políticas comerciais agressivas de Trump.