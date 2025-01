Trump cancelou os programas de diversidade e envolvimento nas forças armadas e também o instruiu a revisar a política em conexão com soldados transgêneros

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou decretos sobre o Exército dos EUA. Um deles cancela os programas para promover a diversidade, igualdade e inclusão (DEI) nas forças armadas, Relatórios Associated Press.

De acordo com o documento, o comando tem como objetivo remover o “qualquer remanescente” de tais iniciativas que procuram “promover um sistema de preferência racial”, levando à discriminação e promovendo a “exclusão de conceitos”.

Além disso, Trump assinou um decreto referente à auditoria da política contra pessoas transgêneros nas forças armadas. O decreto afirma que o termo “identidade de gênero”, diferente do sexo biológico ao nascer, não de acordo com os padrões militares, Ele escreve Reuters. A partir do documento, não está claro se o transpeário que atualmente serve no Exército permanecerá nele e, se não forem dispensados.

A Reuters observa que, durante seu primeiro mandato presidencial, Trump planejava proibir pessoas trans para servir no exército, mas essa proibição não foi totalmente introduzida. Em seguida, a administração congelou o emprego de transperson nas forças armadas, mas permitiu que os soldados atuais permanecessem no serviço. Joe Biden cancelou essas restrições depois de assumir seu dever.

Trump também assinou um decreto que permite que o exército retorne ao Exército, dispensado por se recusar a vacinar do coronavírus. Como se lembra da AP, em 2021, pelo menos 8200 soldados foram forçados a deixar o exército por se recusar a se envolver em Covid.

Quase imediatamente após o presidente dos EUA, Trump assinou um decreto enviado contra pessoas trans. O documento diz que apenas dois sexos reconhecerão o governo federal – “masculino e feminino”, ou seja, esses dois sexos serão reconhecidos em documentos oficiais, como passaportes e vistos. O decreto adotado diz que “o gênero não é sinônimo de” identidade de gênero “. Com um decreto separado, Trump interrompeu todos os programas de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) no governo federal.

