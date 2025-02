Trump chama a Índia da USAID para financiar um “esquema de desktop”: 5 comentários principais que causaram BJP vs Slugfest Political do Congresso

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações ousadas sobre o financiamento da Agência Internacional de Desenvolvimento (USAID) designada para a Índia, particularmente os US $ 21 milhões destinados a aumentar a participação eleitoral. Seus comentários causaram uma controvérsia significativa, o que leva a um choque político entre os dois principais partidos políticos da Índia, o partido Bharatiya Janata (BJP) e o partido do Congresso. Duplicando sua posição, o presidente dos Estados Unidos argumentou repetidamente que a Índia não precisa de dinheiro; Ele também pediu cortes em ajuda internacional.

Essa controvérsia surgiu depois que o Departamento de Eficiência do Governo dos Estados Unidos (DOGE) se mudou para cancelar milhões de dólares em ajuda externa, incluindo fundos para a Índia, como parte de um esforço mais amplo para reduzir as despesas do governo.

Aqui estão cinco comentários principais feitos por Trump que alimentavam o debate 1) Críticas ao financiamento eleitoral Na conferência conservadora de ação política, Trump expressou sua frustração pelos US $ 18 milhões designados para a Índia para suas eleições, perguntando: “Por que diabos? Por que não vamos aos ingressos antigos de papel e deixamos que eles nos ajudem com suas escolhas? ID do eleitor. Não seria bom? “A agência de notícias relatou Anos. Ele argumentou que a Índia não precisava de dinheiro, questionando ainda mais por que os fundos dos EUA visavam os esforços de participação eleitoral da Índia.

2) Financiamento de participação na votação na Índia Enquanto conversava na ‘sessão de trabalho do governador’ na sexta -feira, Donald Trump disse: “Vinte -um milhão de dólares que vão ao meu amigo primeiro -ministro Modi na Índia para a participação dos eleitores. Estamos dando 21 milhões para a participação eleitoral na Índia. E quanto a nós? Eu também quero a participação dos eleitores.

3) Crítico comercial Trump criticou fortemente as práticas comerciais da Índia, chamando o país de “grande abuso” do comércio. Ele apontou as altas taxas da Índia e introduziu tarifas recíprocas em resposta. Ele declarou: “Eles têm uma taxa de 200 % e, em seguida, damos muito dinheiro para as eleições”, destacando sua frustração com as políticas comerciais da Índia e da tarefa da USAID.

4) Trabalho de eleitores e “esquema de sobrecarga” Trump questionou os US $ 21 milhões designados para a participação eleitoral na Índia, descrevendo -a como um “esquema de sobrecarga”. Na reunião da Associação de Governadores Republicanos, ele declarou: “E US $ 21 milhões para participação eleitoral na Índia. Por que nos preocupamos com a participação da Índia? Temos problemas suficientes. Queremos nossa própria participação, certo? O dinheiro vai para a Índia?

Ele seguiu preocupações sobre a transparência de tais fundos, o que implica corrupção.

5) suposta influência eleitoral na Índia Donald Trump levantou preocupações sobre os supostos fundos da USAID para a Índia, o que sugere que o dinheiro poderia ter sido usado para influenciar as eleições. Na cúpula prioritária de Miami, a Flórida enfatizou que os Estados Unidos deveriam ir diretamente ao governo indiano. “Eu acho que eles estavam tentando fazer com que outra pessoa fosse escolhida. Temos que dizer ao governo indiano … Este é um avanço total ”, disse Trump, adicionando uma nova camada ao debate em andamento sobre financiamento e suas possíveis implicações.

Fonte