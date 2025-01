Trump chama líderes da Califórnia de incompetentes na resposta a incêndios

Presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump Ele acusou as autoridades da Califórnia no domingo de incompetência no tratamento dos incêndios florestais mortais que assolam Los Angeles.

“Os incêndios continuam a assolar O “Políticos incompetentes não têm ideia de como tirá-los de lá”, disse Trump em sua plataforma Truth Social.

“Este é um dos piores catástrofes na história do nosso país. Eles simplesmente não conseguem apagar os incêndios. O que há de errado com eles?”, escreveu ele.

A velocidade e intensidade dos incêndios que devastam Los Angeles testaram a sua infra-estrutura de combate a incêndios e geraram dúvidas e críticas sobre a preparação do estado.

Os hidrantes secaram no Paliçadas do Pacífico bairro, que foi devastado por um dos cinco incêndios distintos na região, enquanto a escassez de água prejudicou ainda mais os esforços em outros lugares.

Pouco mais de uma semana depois de retornar ao Casa BrancaTrump lançou uma série de ataques sem provas acusando o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, de falhas na resposta aos incêndios.

Enquanto isso, Newsom convidou Trump para visitar Los Angeles e avaliar a devastação com ele.

Até agora, os incêndios mataram pelo menos 16 pessoas, deslocaram mais 150 mil e destruíram mais de 12 mil estruturas, segundo autoridades estatais.

“Milhares de grandes casas desapareceram e muitas mais serão perdidas em breve. Há morte por toda parte”, disse Trump em seu post.

Apesar dos esforços heróicos dos bombeiros, incluindo surtidas de precisão das tripulações aéreas, o Palisades Fire continuou a avançar para leste, em direção às inestimáveis ​​coleções do museu de arte Getty Center, e para norte, em direção ao densamente povoado Vale de San Fernando.