Presidente dos Estados Unidos Donald Trump chamado líder ucraniano Volodymyr Zelensky Um “ditador sem eleições” na quarta -feira, intensificando seus ataques à medida que as tensões aumentam entre Kiev e Washington.

“PARA Ditador Sem as eleições, Zelenskyy se move melhor rapidamente ou não terá um país “, escreveu Trump em sua verdadeira plataforma social do líder ucraniano, cujo mandato de cinco anos expirou no ano passado. A lei ucraniana não requer eleições durante o tempo de guerra.