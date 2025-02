O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy na guerra atual na Ucrânia e disse que os Estados Unidos gastam US $ 200 bilhões a mais que a Europa, enquanto as contribuições financeiras da Europa são “garantidas” e que o Os Estados Unidos não recebem retorno.

Trump acusou Zelenskyy de convencer os Estados Unidos a investir bilhões de dólares em uma guerra que acreditava que ele não poderia vencer, questionando a alocação de recursos e a falta de contribuição financeira igual à Europa.

Trump também chamou Zelenskyy de ditador sem eleições.

Compartilhando uma publicação sobre a plataforma de rede social social da verdade, Trump escreveu: “Pense bem, um comediante modestamente bem -sucedido, Volodymyr Zelenskyy, convenceu os Estados Unidos da América a gastar US $ 350 bilhões, para entrar em uma guerra que não conseguiu ganhar, que ele nunca teve que começar, mas uma guerra que ele, sem os Estados Unidos e “Trump”, nunca pode se estabelecer.

O Post acrescentou: “Os Estados Unidos gastaram US $ 200 bilhões a mais que a Europa, e o dinheiro da Europa é garantido, enquanto os Estados Unidos recuperarão qualquer coisa. Por que não foi a equalização da equalização da demanda de Biden Sleoby, já que essa guerra é muito mais importante ? Violino “.

Trump também disse que apenas seu governo poderia ter negociado com sucesso o fim da guerra com a Rússia. Ao expressar seu apoio à Ucrânia, Trump enfatizou que a má administração de Zelenskyy liderou um país “quebrado” e milhões de mortes desnecessárias.

Trump acrescentou: “Enquanto isso, estamos negociando com sucesso o fim da guerra com a Rússia, algo admite apenas” Trump “e o governo de Trump pode fazê -lo. Biden nunca tentou, a Europa não conseguiu trazer paz e Zelenskyy provavelmente quer manter o” Trem de salsa “em andamento.

Um dia antes, após as conversas entre os Estados Unidos e a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia, Trump expressou sua crença de que a Rússia quer acabar com o conflito, citando o pedágio que a guerra teve que soldados, incluindo ucranianos, russos, russos, Os russos, assim como os norte -coreanos.

Ele chamou a guerra de “sem sentido” e enfatizou que nunca deveria ter acontecido, afirmando que isso não teria acontecido sob sua liderança.

Quando perguntado sobre as conversas entre autoridades americanas e representantes russos sobre o fim da guerra, Trump disse que é “muito mais seguro” e “as conversas foram muito boas”.

Enquanto assinava as ordens executivas em Mar-a-Lago na terça-feira (horário local), Trump disse: “A Rússia quer fazer algo. Eles querem parar o bárbaro que está acontecendo lá. Os soldados estão sendo mortos por milhares de anos. Além disso, Para os soldados russos e os ucranianos, muitos coreanos foram mortos.

Trump acrescentou: “Queremos terminar. É uma guerra sem sentido. Isso nunca deveria ter acontecido; isso nunca teria acontecido se eu fosse presidente”.