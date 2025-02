Trump chamando Zelensky de ditador ruim e perigoso: Scholz

Chanceler alemão Olaf Scholz Quarta -feira disse que o presidente dos Estados Unidos Donald TrumpA decisão de rotular o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Um ditador estava “errado e perigoso”.

“É simplesmente incorreto e perigoso negar a legitimidade democrática do presidente Zelensky”, disse Scholz à comunicação Der Spiegel, acrescentando que Zelensky é o chefe do estado eleito. “Que as eleições apropriadas não possam ser mantidas no meio de uma guerra concordam com os requisitos da Constituição Ucraniana e das Leis Eleitorais”.