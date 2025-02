O presidente Donald Trump expressou sua insatisfação com as despesas insuficientes do Canadá para a defesa, o recorrente um país “não viável”.

“O Canadá não pode ser considerado viável, porque não aloca fundos de defesa suficientes e espera que os Estados Unidos sempre o protejam”, escreveu jornalistas que o acompanham a bordo da Força Aérea, escrevendo RIA News.

O assistente de Donald Trump, Mike Waltz, expressou anteriormente a dúvida de que o presidente americano estava considerando a oportunidade de anexar o Canadá.

“Acho que não há planos de invasão para o Canadá”, disse Walz.

Walz disse que muitos moradores do Canadá amam a situação nos Estados Unidos e querem se juntar aos Estados Unidos para que as funções dos EUA não se apliquem a eles.