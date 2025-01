O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a causa do aeroporto de Washington pode ser os pontos de visão noturna usados ​​pela equipe de helicópteros militares encontrados com o avião. Sobre este assunto Escrita RIA News.

Trump também disse que o helicóptero estava “no lugar errado no lugar errado”, o que também contribuiu para a tragédia.

Lembremos, após um confronto de um lado do passageiro com um helicóptero militar no aeroporto de Ronald Reagan, todos os passageiros e membros da tripulação dos dois aviões morreram em Washington.

Antes, MK disse que os atletas russos que morreram em um acidente de avião queriam vir para sua terra natal.