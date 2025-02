Trump chamou Putin e Zelean. E anunciou que começou as negociações para acabar com a guerra da russa e da Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, realizou conversas telefônicas com o presidente russo Vladimir Putin em 12 de fevereiro.. O comunicado à imprensa do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov disse que a conversa durou quase uma hora e meia. O Kremlin informou que, durante a entrevista, o “assentamento do assentamento na Ucrânia” foi discutido “e Trump” falou da rápida parada das hostilidades e da solução de problemas com meios pacíficos.

“Vladimir Putin, por sua vez, mencionou a necessidade de remover as causas fundamentais do conflito e concordou com Donald Trump que o acordo de longo prazo poderia ser alcançado com negociações de paz. O presidente da Rússia também apoiou uma das principais teses do O chefe do Estado Americano de que era hora dos nossos países que trabalham juntos “, disse Kremlin.

O relatório do Conselho de Administração da Federação Russa diz que Putin e Trump “concordaram em continuar seus contatos pessoais, incluindo a organização de reuniões pessoais”, enquanto o presidente russo convidou o americano para Moscou. Anteriormente, a fonte de Medusa, próxima à administração do presidente da Federação Russa, disse que Trump convidaria Moscou em 9 de maio.

Depois de negociar com Putin, Trump disse que concordou em iniciar negociações imediatamente na Ucrânia. Trump escreveu a verdade do social em sua rede social que ele teve uma “conversa longa e muito frutífera com Putin”. Segundo o presidente dos EUA, eles conversaram sobre “Ucrânia, Oriente Médio, Energia, Inteligência Artificial, Power Dollar e vários outros tópicos”.

“Também concordamos que nossas equipes começariam as negociações imediatamente e começaremos com o convite da Presidente Ucrânia (Vladimir) de Zelensky para informá -lo dessa conversa – farei isso agora”, disse Trump.

Trump instruiu a administrar o secretário de Estado dos EUA Marco Rubio, o diretor da CIA John Ratcliffe, o consultor de segurança nacional Michael Waltz e um mensageiro especial no Oriente Médio, Steve Whitkoff.

Putin e Trump negociaram. Por enquanto no telefone “Concordamos em trabalhar juntos. Isso é útil para nós “, disse o presidente dos EUA. O texto completo de seu post é publicado após esta conversa

Putin e Trump negociaram. Por enquanto no telefone “Concordamos em trabalhar juntos. Isso é útil para nós “, disse o presidente dos EUA. O texto completo de seu post é publicado após esta conversa

Trump falou por telefone com verdeO consultor do presidente Ucrânia, Dmitry Litvin, disse a repórteres. De acordo com ele palavrasAs negociações duraram cerca de uma hora. Verde relatado Nas redes sociais que mantiveram uma “longa conversa” com Trump “sobre as possibilidades de alcançar a paz, sobre nossa vontade de trabalhar juntos no nível da equipe”.

Segundo Zelensky, Trump o informou “sobre os detalhes de sua conversa com Putin”. “A Ucrânia mais quer o mundo. Determinamos nossos passos comuns com a América para impedir a agressão russa e garantir um mundo confiável e longo. Como disse o presidente Trump. “

Depois de conversar com Green, Trump disse que o presidente da Ucrânia, “como o presidente Putin, quer concluir a paz”. “Conversamos sobre muitos tópicos relacionados à guerra, mas principalmente uma reunião que ocorrerá na sexta -feira (14 de fevereiro), onde o vice -presidente Jay Di Wence e o secretário de Estado Marco Rubio liderarão a delegação. Espero que os resultados desta reunião sejam positivos. ” escreveu Trump na Rede Social Verdade Social.

“É hora de impedir essa guerra absurda, durante a qual ocorrem massas e destruição completamente desnecessária. Que o Senhor abençoe o povo da Rússia e da Ucrânia!” – disse Trump.

A Rússia e os Estados Unidos em 11 de fevereiro passaram a primeira fase de uma nova troca de prisioneiros. Os partidos concordaram que a Rússia divulgaria a professora da escola americana Marko Vogel, que foi condenada a 14 anos por acusações de contrabando de substâncias intoxicantes intoxicantes, em troca do russo Alexander Vinnik, que as autoridades dos EUA atraíram por acusações de lavagem de dinheiro. Vogel já retornou aos Estados Unidos. O fato de os Estados Unidos serem lançados Vinnik se tornou conhecido em 12 de fevereiro. O advogado de Vinnic espera ser transferido para a Rússia em breve.

Os Estados Unidos e a Rússia concordaram com a troca depois que a neve especial de Steve Whitkoff, no Oriente Médio, visitou Moscou em 11 de fevereiro. Como relatado A correspondente da CNN, Aleina Trin, de acordo com fontes, Whitkoff, em Moscou, em Moscou, em particular para o Putin. Quando o jornalista perguntou a Whitkoff se ele conheceu Putin, o diplomata respondeu: “Isso deveria comentar o presidente”.

A Rússia e os Estados Unidos mantiveram a primeira fase de uma nova troca de prisioneiros. Publicado pelo professor americano Mark Vogel Este contrato é chamado de evidência de que Moscou e Washington estão prontos para falar sobre o término da guerra na Ucrânia