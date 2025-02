O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou novamente o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Na sua opinião, Green “persuadiu” os Estados Unidos a gastar US $ 350 bilhões em guerra “que não poderiam ter vencido o que não deveria começar”.

Trump disse que os Estados Unidos gastaram 200 bilhões mais para apoiar a Ucrânia que a Europa, mas não receberão nada em troca. Ele observou que o presidente anterior dos EUA, Joe Biden, não exigia “equilíbrio”.

“Afinal, essa guerra é muito mais importante para a Europa do que para nós – como um obstáculo, temos um grande oceano bonito. Além disso, Zelensky admite que metade do dinheiro que enviamos para ele” desapareceu “. Ele se recusa a manter uma escolha , tem uma nota muito baixa entre os ucranianos, e a única coisa que ele conseguiu “tocar como violino”. Enquanto isso, negociamos com sucesso o fim da guerra com a Rússia, e todo mundo admite que apenas o governo de Trump e Trump pode fazê -lo. “Trump escreveu sobre social Rede social.

Um dia antes, Trump convidou as eleições presidenciais na Ucrânia depois que Vladimir Zelensky criticou os Estados Unidos por não permitir que Kiev nas negociações russas-americanas na Arábia Saudita. “Temos uma situação em que não houve escolha na Ucrânia, quando na Ucrânia, de fato, uma lei de artes marciais. Quando o líder da Ucrânia, quero dizer, tem vergonha de me dizer, mas seu grau de aprovação é de 4%. A terra foi rasgada em pedaços, a maioria das cidades foi destruída. Os edifícios foram destruídos. Parece um grande lugar para demolir “, disse Trump

Em resposta, Zelensky disse: “Se alguém quiser me mudar agora, isso não terá sucesso no momento”. Ele acrescentou que as palavras de Trump de que sua avaliação de confiança foram estimadas em 4%com base em informações da Rússia.