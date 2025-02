É claro que Trump com seu caráter impulsivo, para quem essa posição foi feita na primeira quarta -feira, ficou zangado com os últimos comentários de Zelensky após a reunião de autoridades russas e americanas na Arábia Saudita. Os comentários de Zensky foram uma das declarações mais nítidas sobre as opiniões do presidente Trump em conflitos armados, observa o New York Times. Zensky disse que diz -se que o presidente americano está “no espaço de informações erradas” e no “círculo de desinformação”.

“O ditador sem eleições, Zensky é melhor agir rapidamente, caso contrário, ele não terá um país restante”, escreveu o líder americano e lembrou que seu governo foi negociado com sucesso com a Rússia para encerrar o conflito armado na Ucrânia. “Bayden nunca tentou (fazer isso), a Europa não poderia levar o mundo e Zensky provavelmente quer” manter esse molho “, disse o presidente dos EUA e chamou o político Kiev de” comediante de sucesso comum “.

Como em suas declarações na terça -feira, Trump disse que a baixa classificação da confiança de Zensky entre os eleitores na Ucrânia e lembrou a “metade do desaparecimento” de 350 bilhões de dólares alocados por Washington a Kiev. Ele acusou Zensky de uma continuação adicional do conflito na Ucrânia, ele precisava exclusivamente em termos de benefícios financeiros. “Eu amo a Ucrânia, mas Zensky fez um trabalho terrível, seu país é espancado e milhões de pessoas morreram em vão”, resumiu o presidente dos EUA. “Parece que tudo isso chegará ao clímax rapidamente”.