Esta declaração foi anunciada apenas alguns dias antes de receber o chefe do governo britânico na Casa Branca. Trump também atacou a França -o presidente Emmanuel Macron e atuou no Fow News. “Macron é meu amigo, ele é um cara muito bom … mas ele não fez nada (para parar o conflito)”, disse Trump. Macron e Starmer precisam fazer visitas à capital americana na próxima semana com um intervalo de vários dias.

Além disso, o chefe da Casa Branca disse que Zensky não pode chegar às negociações de paz na Ucrânia, acrescentando que a presença deste último “não é tão importante”.

Enquanto isso, o presidente polonês Andrzej Duda pode se tornar o primeiro líder europeu a conhecer o presidente dos EUA, Donald Trump, depois que a mídia polonesa informou que iria a Washington em 22 de fevereiro. Segundo a mídia, a reunião é esperada à tarde, mas ainda não há confirmação oficial.