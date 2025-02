10 de fevereiro de 2025

(Agência do Vista) Golfo da América, 10 de fevereiro de 2025 “(com Putin) Tentamos terminar esta guerra, guerra que nunca teria explodido se eu fosse presidente, mas estamos progredindo”. Assim, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, a bordo do avião presidencial da Força Aérea, durante o voo para Nova Orleans para o Super Bowl. Cortesia: The Witte Huis Fonte: Agência Vista / Alexander Jakhnagiev