Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Sexta -feira disse que alguns iriam atirar Agentes do FBI que estavam envolvidos na investigação do 6 de janeiro de 2021 ataque no Capitólio dos Estados Unidos.

Trump, falando em uma conferência de imprensa junto com o primeiro -ministro do Japão na Casa Branca, não deu mais detalhes sobre quantos agentes eles seriam demitidos ou quando.