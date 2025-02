Trump confia no Egito, a Jordânia levará os palestinos em Gaza

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Na sexta -feira, ele disse que está “seguro” do Egito e da Jordânia levaria os palestinos da faixa de Gaza.

“Eu ouvi alguém dizer que não, mas acho que sim. Eu sinto claro Eles farão isso “, disse Trump do Salão Oval.

Trump dobrou na quinta -feira sobre sua controversa proposta de realocar Palestinos De Gaza, insistindo que o Egito e a Jordânia cumpririam, apesar de suas repetidas rejeições.

“Eles vão. Eles vão. Eles vão. Cairo e Amã Para aceitar seu plano.

Trump sugeriu durante o fim de semana para “limpar” Gaza e restaurar Os palestinos do Egito e da Jordânia, descrevendo o enclave como um “local de demolição” após a guerra genocida de Israel.

Os dois países, no entanto, rejeitaram veementemente qualquer chamada para o deslocamento ou realocação de palestinos de suas terras.

A proposta de Trump ocorreu depois que um acordo de fogo alto entrou em vigor em Gaza em 19 de janeiro, suspendendo a Guerra Israel, que matou mais de 47.400 palestinos, a maioria delas mulheres e crianças, de um ataque de uma cruz de ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023., de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

Quase 1.200 pessoas foram mortas em 7 de outubro em Israel e 250 foram levadas para Gaza como reféns, segundo números oficiais.

A proposta de Trump recebeu uma condenação generalizada, e os críticos chamam de “limpeza étnica” e um “crime de guerra”. Muitos países do mundo muçulmano e árabe, assim como nações européias como a França, rejeitaram firmemente a idéia.