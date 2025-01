Trump confirmou oficialmente as informações da mídia sobre a ajuda de congelamento de outros países

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou uma declaração na qual confirmou oficialmente as informações da mídia sobre o congelamento de outros países.

“Queremos reduzir os preços. Eu congelei a contratação de funcionários do governo federal. Eu congelei a ajuda externa “, disse ele.

Trump também disse que os Estados Unidos poderiam, em um futuro próximo, “se tornar um país muito maior”.

Antes, Politico, citando três funcionários atuais e dois ex -Departamento de Estado, relataram que os Estados Unidos suspenderam sua ajuda à Ucrânia e a vários outros países, incluindo assistência militar, na estrutura do decreto do presidente americano Donald Trump suspendeu qualquer estrangeiro financiamento.

A publicação escreve que o Departamento de Estado dos EUA está no processo de introdução de uma suspensão imediata e em grande escala de ajuda externa. O secretário de Estado Marco Rubio publicou um novo decreto que suspende o financiamento para a maioria dos programas de ajuda externa em andamento por 90 dias. Além disso, as restrições se aplicam a todos os países, com exceção de Israel e Egito.

Como o artigo aponta, essa ordem surpreendeu os funcionários do Departamento de Estado e também se aplica à assistência militar na Ucrânia, segundo fontes.

