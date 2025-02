Ele observou que, para resolver o conflito na Ucrânia, é necessário que todas as partes estejam na mesa de negociações.

Segundo Waltz, a questão de resolver a crise que foi liderada com o presidente da China Xi Jinping, primeiro -ministro da Índia Narendra Modi, bem como os líderes dos países do meio. “Todo mundo está pronto para ajudar Trump. Vamos coletar todas as partes e negociaremos”, disse o consultor.

Anteriormente, o consultor da Waltz disse em um comentário sobre o canal de televisão da NBC que Trump pretende resolver o conflito ucraniano, enquanto a responsabilidade pelas garantias da segurança da Ucrânia será confiada à Europa.