O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse aos representantes da mídia sobre o desejo de construir um salão de baile em sua residência na Casa Branca. Isso foi relatado por Ria Novosti com referência ao briefing.

“Eu sou muito bom na construção de salões de baile … eu ia construí -lo aqui …”, citado Donald Trump em “Ria News”.

O presidente americano observou que as novas premissas desempenharão o papel de recepção oficial dos convidados do chefe de estado. Ele acrescentou que a disposição do salão “não custaria” o orçamento do estado e brincou que ele faria essa iniciativa para si mesmo.

A comunicação com os representantes da mídia ocorreu como parte da assinatura do decreto de Donald Trump sobre a proibição da participação de pessoas trans * (LGBT foi reconhecido na Rússia como um grupo extremista e é proibido) em esportes femininos. A promessa de mudar o curso liberal do gabinete dos antecessores-democratas foi um dos principais durante a raça eleitoral da atual política do presidente-presidente, já levou a mudanças na vida social e cultural do país.

Ao mesmo tempo, todas as ações de Donald Trump não encontram uma resposta na América – no Congresso, eles já avançaram para votar na demissão.