O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a deportação em massa de cidadãos estrangeiros sem documentos, dizendo que seu governo esgotou o pântano enviando golpistas, trapaceiros, burocratas globalistas e profundos do estado. Trump tornou a deportação maciça de migrantes sem documentos uma política -chave.

Ao abordar a Conferência Conservadora de Ação Política (CPAC) nos arredores de Washington, no sábado, ele disse: “Funcionários, mentirosos, truques, burocratas globalistas e profundos do estado estão sendo enviados para embalar”. “Os criminosos alienígenas ilegais estão sendo enviados para casa. Estamos esgotando o pântano e restaurando o governo para as pessoas”, disse ele.

Em 2022, os imigrantes não autorizados representaram 3,3 % da população total dos Estados Unidos e 23 % da população nascida no exterior, de acordo com o Pew Research Center. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou -se para revisar partes do sistema de imigração dos Estados Unidos desde que retornou ao cargo e prometeu “deportações em massa” e prisões.

O Departamento de Segurança Nacional publicou em X que, em 3 de fevereiro, seus agentes haviam prendido 8.768 pessoas. Três lotes que compreendem um total de 332 índios já foram enviados de volta à Índia dos Estados Unidos no meio de uma repressão intensificada pelo governo Trump contra imigrantes ilegais.

Um grupo de índios deportados dos Estados Unidos chegou recentemente ao Panamá depois que o presidente José Raúl Mulino concordou que seu país se tornaria um país “ponte” para os deportados.