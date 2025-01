Trump define a Musks SpaceX para trazer astronautas da NASA para casa

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Ele pediu SpaceX e seu CEO Elon Almizcle na terça -feira para resgatar dois astronautas da NASA que foram pegos no Estação Espacial Internacional (ISS) desde junho passado.

Em uma publicação sobre sua verdadeira plataforma social, Trump disse que os astronautas, Sunita “Suni” Williams e Barry “Butch” Wilmore, havia sido “praticamente abandonado no espaço pelo governo Biden” e estava esperando “por muitos meses”.

Ele expressou a esperança de que a companhia de Musk os traria com segurança, desejando a ele boa sorte.

Musk disse em uma publicação X que Trump pediu à SpaceX que traga astronautas para casa “o mais rápido possível”.

“Nós faremos isso”, acrescentou.

Pote, SpaceX E a Casa Branca não comentou imediatamente os relatórios.

Segundo os relatórios, a NASA planejou seu retorno em fevereiro, mas revisou a linha do tempo em dezembro, com um novo objetivo para seu retorno programado para o final de março, juntamente com outros dois astronautas atualmente a bordo da ISS.

Sua estadia prolongada seguiu um mau funcionamento na espaçonave da Boeing Starliner que atrasou seu retorno. Apesar da missão estendida, a NASA garante que os astronautas tenham boa saúde e que seu tempo em órbita permaneça dentro dos limites aceitáveis

Trump nomeou Musk para dirigir o Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), uma comissão criada no primeiro dia do presidente no cargo, com o objetivo declarado de eliminar despesas desnecessárias.