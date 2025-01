Trump deporta todos os estudantes anti -semitas dos EUA

O decreto obriga os chefes de agências e departamentos a dar as recomendações da Witte House dentro de 60 dias e também descreve os planos do Ministério da Justiça para investigar o aparecimento de graffiti, propaganda materiais para apoiar o Hamas, inclusive em campus universitários. O decreto exige deportação, incluindo estudantes com vistos que violaram as leis sob protestos anti -israelenses após ataques terroristas em 7 de outubro de 2023, que causaram uma invasão de gás, diz o documento disponível para o New York Post.

Em dezembro, seis comitês da Câmara dos Deputados, liderados pelos republicanos, publicaram um relatório no qual a Casa Branca foi chamada para fazer mais para combater o anti -semitismo, inclusive por ajuda federal às faculdades por seguir uma política estrita contra anti -judeus Preconceitos. “

Neste relatório, a atenção mais importante foi dada à Universidade de Columbia, a localização de um grande acampamento, no qual havia muitos casos documentados de declarações judeus, tanto contra os ativistas prostras quanto contra estudantes judeus. Ao mesmo tempo, os membros do Congresso notaram que as universidades e faculdades onde foram realizadas ações anti -semíadas, US $ 2,7 bilhões federais recebidos no quarto ano de 2023.

A tentativa de Trump de suprimir o anti -semitismo seguiu suas ordens sobre o congelamento temporário da ajuda federal e a distribuição de subsídios federais, a última terça -feira que foi suspensa por um tribunal federal.