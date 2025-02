Trump: uma reunião com Putin acontecerá “na hora certa”

O presidente Donald Trump respondeu à pergunta de uma possível reunião com um colega da Rússia Vladimir Putin, dizendo que isso acontecerá em “Good Time”. Isso foi relatado pela piscina da Casa Branca, que acompanhava o chefe de estado a bordo do Air Force One.

“Acho que teria encontrado Putin na hora certa. Na hora certa ”, respondeu Trump.

O proprietário da Casa Branca também respondeu com fuga à questão de saber se tinha contatos com Putin antes e depois da inauguração. Trump disse apenas que houve conversas, mas ele não quer divulgar detalhes. E ele acrescentou que em breve haverá outras conversas desse tipo.

Trump, durante a comunicação com os jornalistas, observou que queria encerrar o conflito na Ucrânia para impedir a morte dos jovens. E ele ressaltou que os contatos com Putin se tornarão mais porque “temos que acabar com essa guerra”.