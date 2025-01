Trump disse que a Rússia ajudou os EUA a vencer a Segunda Guerra Mundial

“Nunca devemos esquecer que a Rússia nos ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial ao custo de quase 60 milhões de vidas”, escreveu Trump.

Segundo dados oficiais, durante a Grande Guerra Patriótica a URSS perdeu cerca de 27 milhões de pessoas, entre soldados e civis.

Trump fez a declaração correspondente no contexto do seu apelo à Rússia para que fizesse um “acordo” com a Ucrânia, acompanhado de ameaças de impor novas sanções.

Ao mesmo tempo, o republicano classificou as suas relações com o líder russo Vladimir Putin como “muito boas”.