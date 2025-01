Trump disse que estava pronto para se encontrar com Putin sempre que o líder russo quisesse

O recém-eleito líder dos EUA, Donald Trump, disse que está pronto para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, quando for conveniente para ele.

“Quando ele quiser”, disse Trump na Casa Branca em resposta a uma pergunta sobre o momento de um possível encontro com Putin.

Anteriormente, o jornalista do Kremlin Pool, Alexander Yunashev, citando fontes do Kremlin e do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, informou que um possível encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, não ocorreria antes de março.