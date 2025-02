“Acho que o Canadá seria muito melhor se o 51º for, porque perdemos US $ 200 bilhões por ano pelo Canadá”. RIA News Líder americano.

Trump se perguntou: por que os Estados Unidos realmente subsidiam o Canadá? E ele acrescentou que não continuaria.

“Se eles fossem nosso estado, isso se encaixaria em mim”, disse o presidente, no qual ele explica que os Estados Unidos sofrem perdas como resultado de um equilíbrio comercial com o vizinho do norte.

Se o Canadá continuar sendo um estado independente, Washington deve reconsiderar as relações econômicas, enfatizou o proprietário da Casa Branca.

Lembre -se de que Trump sugeriu no início de janeiro que o Canadá fazia parte dos Estados Unidos. Segundo o Republicano, muitos canadenses são seduzidos pela idéia de se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. A própria América, o político notou, não pode mais suportar as enormes quantidades de déficit comercial e subsídios do Canadá para flutuar.