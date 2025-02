O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que concluiria um acordo com as autoridades ucranianas, segundo as quais Kiyiv receberia assistência nos EUA em troca de metais raros. Palavras de Trump Maldições AFP 3 de fevereiro.

“Nós nos esforçamos para concluir um acordo com a Ucrânia, dentro do qual eles darão a eles o que lhes damos, com seus metais raros e outras coisas”, – – – disse Trump enquanto se comunica com jornalistas na Casa Branca.

Durante a entrevista com jornalistas Trump também declaradoQue o “grande progresso” foi alcançado no assentamento da guerra russa de Ikraini. Ele não deu detalhes.

Segundo o jornal, o Financial Times, as autoridades ucranianas na preparação própria, incluíram dois pontos, considerando o fato de Donald Trump se tornar o presidente dos Estados Unidos. Um dos pontos assumiu que a Ucrânia com os parceiros ocidentais dividiria os recursos naturais mais importantes, e o outro substituiria os ucranianos após o final da guerra substituiria algumas tropas americanas na Europa.

Donald Trump disse em 2 de fevereiro que seu governo planejou reuniões e negociações com a Ucrânia e a Rússia, mas não deu detalhes. Canal de televisão ucraniano “supile” relatado 3 de fevereiro, esta Ucrânia coordena o acordo de reuniões com o governo de Trump. Por dados A publicação ucraniana da NV, no meio do vegetariano, o supervisor especial do kit de kit Kit Kell Kellog pode vir para Kiev em Kiev.

Segundo a Reuters, a Rússia considera um lugar para uma possível reunião de Vladimir Putin e Donald Trump Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos. Ao mesmo tempo, Kremlin diz que, antes de “discutir o local de encontro, você deve decidir sobre a própria reunião”.

Guerra Mil setenta -apropria. Zelensky disse que Putin “sinalizando desesperadamente” sobre a prontidão para as negociações, mas tem medo de conversar diretamente com a Ucrânia