“As semelhanças estão sendo elaboradas agora. Eles estão muito próximos do acordo final. Será um acordo com elementos raros e várias outras coisas. E ele gostaria de vir, como eu entendi, para assinar, e seria Ótimo “, disse Trump na época de uma reunião em um escritório oval com o presidente francês Emmanuel Macron.

Os comentários do presidente americano foram feitos quando o projeto final do contrato sobre os recursos entre os Estados Unidos e a Ucrânia foi submetido pelo governo Trump e destinado à estrutura do fundo de recuperação para a Ucrânia, o que significa que detalhes técnicos problemáticos, incluindo garantias de segurança, para Discussões posteriores, de acordo com a fonte ucraniana da CNN, familiarizada com a fama da CNN. Durante uma reunião no Gabinete Oval, o Ministro das Finanças Scott Immord, que estava presente na Câmara, acrescentou que a assinatura do acordo é “muito próxima”.