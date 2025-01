Trump divulgará arquivos sobre os assassinatos de John F. Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King Jr? diz ‘Nos próximos dias…’

Antes da posse de Donald Trump, o presidente eleito dos EUA anunciou que nos próximos dias divulgaria documentos confidenciais sobre os assassinatos do presidente dos EUA John F. Kennedy, do senador Robert Kennedy e do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr.

Trump, que retorna à Casa Branca na segunda-feira, prometeu durante sua campanha eleitoral divulgar arquivos confidenciais de inteligência e de aplicação da lei sobre o assassinato de JFK em 1963, como é amplamente conhecido o 35º presidente dos Estados Unidos.

Ele havia feito uma promessa semelhante durante seu mandato de 2017 a 2021 e, de fato, publicou alguns documentos relacionados ao assassinato de JFK em 1963. Mas acabou cedendo à pressão da Agência Central de Inteligência e do Federal Bureau of Investigation, e manteve sigilo. de um grande número de documentos, citando preocupações de segurança nacional.

“Nos próximos dias tornaremos públicos os restantes registos relacionados com os assassinatos do Presidente John F. Kennedy, do seu irmão Robert Kennedy, bem como do Dr. Martin Luther King Jr. e outros assuntos de grande interesse público”, disse Trump. disse ele em um comício no centro de Washington, um dia antes de assumir o cargo para um segundo mandato não consecutivo.

Trump não especificou quais documentos seriam divulgados e não prometeu uma desclassificação geral. King e Robert Kennedy foram assassinados em 1968.

O assassinato de JFK, em particular, é uma fonte de fascínio duradouro na América. O assassinato foi atribuído a um único atirador, Lee Harvey Oswald, e o Departamento de Justiça e outras agências do governo federal reafirmaram essa conclusão nas décadas seguintes. Mas as sondagens mostram que muitos americanos acreditam que a sua morte foi o resultado de uma conspiração mais ampla.

O secretário designado de Saúde e Serviços Humanos de Trump, Robert F. Kennedy Jr., filho de Robert Kennedy e sobrinho de JFK, disse acreditar que a CIA esteve envolvida na morte de seu tio, uma alegação que a agência considerou infundada.

Kennedy Jr. também disse acreditar que seu pai foi assassinado por vários homens armados, uma afirmação que contradiz os relatos oficiais.

