Trump diz adeus ao chefe de proteção do consumidor dos Estados Unidos

Donald Trump demitiu o chefe do Escritório de Proteção Financeira do Consumidor, que anunciou no sábado que seu mandato havia sido “concluído” no último movimento pelo presidente republicano para remodelar o governo dos EUA.

Rohit Chopra, que havia sido nomeado para liderar a agência responsável por proteger os clientes bancários em 2021, teve que cumprir um período de cinco anos, mas em uma carta publicada na plataforma social X, ele disse que havia diminuído.

“Todos os dias, americanos de todo o país compartilhavam suas idéias e experiências conosco. Você nos ajudou a responsáveis ​​por empresas poderosas e seus executivos por violar a lei, e nosso trabalho melhorou”, escreveu ele.

O Comitê de Campanha de Mudança Progressiva do Grupo de Defesa criticou a demissão como “um sorteio direto para Wall Street”, acusando o presidente de ter “cedido à pressão”.

Chopra estava envolvido em várias escaramuças com os principais bancos dos EUA, particularmente em taxas de sobreposição excessiva, e também estava fazendo campanha para uma maior regulamentação dos pedidos de pagamento da Internet.

O CFPB foi criado em 2011, após a grande crise financeira de 2008.

A demissão é a última de uma longa lista de demissões quando Trump voltou à Casa Branca determinada a assumir o controle do governo federal.

Tais mudanças de pessoal não são incomuns durante as transições de poder dos Estados Unidos, mas a velocidade e a escala do esforço de Trump desde sua inauguração em 20 de janeiro foram surpreendentes.

O presidente republicano acredita que todos os departamentos governamentais devem estar completamente alinhados com sua agenda política.

Ele também prometeu, com seu bilionário aliado de Elon Musk, para corrigir o que ele vê como os excessos da regulamentação corporativa, enquanto reduziu drasticamente os gastos públicos.

A mídia americana relatou que o Escritório Federal de Pesquisa (FBI) também está se preparando para realizar um vasto expurgo contra os agentes que investigaram o papel de Trump no ataque ao Capitol Building em Washington por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.