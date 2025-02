Trump diz que a AP deve ser excluída do Salão Oval para a mudança no estilo do ‘Golfo da América’

NÓS Presidente Donald Trump Terça -feira disse que não permitirá o Associated Press De volta ao Salão Oval até que eles aceitem mudar seu estilo no Golfo do México Depois de ordenar que o Golfo da América.

“Não sei o que eles estão fazendo, mas apenas digo que os manteremos de fora até o momento em que concordam que é o Golfo da América”, disse Trump a jornalistas na Flórida.

A Casa Branca proibiu a AP de eventos oficiais para a recusa da organização de notícias em adotar o termo “Gulfo de América”, conforme ordenado por uma recente ordem executiva de Trump.

Trump disse que acredita que algumas das frases que a AP deseja usar são “ridículas, e acho que, francamente, elas se tornaram obsoletas”.

Ele apontou que a AP “se recusa a seguir o que é a lei”, na confiança de sua ordem executiva, mudando o nome do corpo da água.

“A Associated Press, como você sabe, tem sido muito errado nas eleições, em Trump, e no tratamento de Trump, e em outras coisas que têm a ver com Trump e republicanos e conservadores”, disse Trump.

“Eles não estão nos fazendo favores, e acho que não estou fazendo nenhum favor. A vida funciona”.