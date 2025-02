Trump diz que acha que Putin quer paz

NÓS Presidente Donald Trump Quinta -feira disse que ele cria seu colega russo, Vladimir Putinquer paz no Guerra da Ucrânia.

“Acho que ele quer paz. Acho que o presidente Putin, quando conversei com ele ontem, eu o conheço muito bem. Sim, acho que ele quer paz. Acho que ele me diria se não o fez”, disse Trump a jornalistas no The the Escritório Oval.

Seus comentários ocorreram um dia depois de fazer telefonemas separados com Putin e seu colega ucraniano, Volodymyr Zelenskyypara acabar com a guerra da Rússia-Ucrânia.

Quando perguntado se ele confiava em Putin, Trump disse: “Acho que ele gostaria de ver que algo aconteceu. Confio nele sobre esse assunto. Acho que ele gostaria de ver algo acontecer”.