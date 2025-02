Trump diz que anunciará mais taxas recíprocas na próxima semana

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Na sexta -feira, ele anunciaria mais taxas “recíprocas” na próxima semana.

Ele foi questionado sobre tarifas sobre produtos do Japão quando conheceu o primeiro -ministro Shigeru Ishiba Na Casa Branca, Trump respondeu em termos longos, falando de “comércio recíproco, para que eles nos tratem uniformemente com outros países. Não queremos mais, menos”.

Trump falou sobre um anúncio na segunda ou terça -feira.

“Acho que essa é a única maneira justa de fazê -lo dessa maneira que ninguém dói”, disse Trump. “Eles nos cobram, nós carregar eles. É o mesmo, e parece que eu entro nessa linha em vez de uma taxa fixa.

Trump disse obrigação Eles não discutiram muito em sua reunião com o primeiro -ministro japonês. Não estava claro quem seria o objetivo das novas medidas. O Presidente dos Estados Unidos sugeriu que logo imporia tarifas aos ativos importados da União Europeia.

10% de tarifas americanas em Produtos chineses Ele entrou em vigor na terça -feira, enquanto 25% das taxas planejadas no México e no Canadá foram suspensas por um período inicial de 30 dias após as promessas dos dois países de aumentar as medidas de segurança nas fronteiras.

Trump venceu o presidencial de novembro escolha prometendo dar um tapa em tarifas altas sobre mercadorias estrangeiras para reduzir os déficits comerciais nos Estados Unidos. Anteriormente, ele implementou uma série de tarefas durante seu primeiro mandato de 2017 a 2021.